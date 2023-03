Ischia, le operazioni di salvataggio del 15enne precipitato in un dirupo | VIDEO

Nella serata di domenica è pervenuta, tramite il numero blu 1530, una segnalazione di emergenza, da parte della Questura di Napoli, riguardante un giovane ragazzo di 15 anni presumibilmente caduto in un dirupo sul mare nel tratto di costa zona Castiglione nel Comune di Ischia.

Immediatamnte la sala operativa della Guardia Costiera di Ischia, sotto il coordinamento della Direzione marittima di Napoli, ha attivato la macchina del soccorso disponendo l’uscita in mare della motovedetta Sar cp 807. I militari giunti sul posto hanno individuato, con non poche difficoltà, il malcapitato che era rimasto bloccato nella fitta vegetazione del dirupo a circa 15 metri dal livello del mare. I militari sono riusciti a stabilire un contatto con il ragazzo che risultava vigile. A causa dell’impervia zona è stato disposto l’invio di altre due squadre di militari a bordo del gommone G.C. b15 e di un battello del locale gruppo ormeggiatori. A bordo dei mezzi è stato imbarcato anche il personale sanitario del 118 e personale dei vigili del fuoco. Dopo difficili operazioni di recupero e salvataggio da parte dei vigili del fuoco, congiuntamente al personale della Guardia costiera, il malcapitato è stato imbarcato sulle unità navali presenti e ricondotto immediatamente in porto, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118 dell’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno.

"Un'operazione tecnicamente complessa condotta, in eccellente sinergia, dai diversi soggetti istituzionali, in uno scenario difficile, durante la notte, in una zona in una zona con una forte pendenza ed in presenza di fitta vegetazione, inaccessibile via terra e difficilmente accessibile anche via mare", spiega in una nota la Direzione marittima della Campania della Guardia Costiera.