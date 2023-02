Precipita dal terzo piano: grave un 16enne

Attimi di terrore ieri pomeriggio a Marano dove un giovane è precipitato fal terzo piano del palazzo dove abita. Il giovane, 16 anni, è stato subito soccorso. I sanitari del 118 sono intervenuti in via Baracca e lo hanno trasportato in ospedale in gravi condizioni. Tuttavia il ragazzo non è in pericolo di vita.

Sul posto anche le forze dell'ordine che, come riporta TerraNostraNews, indagano sul fatto. Gli investigatori hanno ascoltato alcuni testimoni e sequestrato il cellulare del giovane. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è l'istigazione al suicidio.