Giovane trovato in auto in un lago di sangue: è giallo

Giallo a Roma, dove un 21enne di origini napoletane è stato ritrovato domenica pomeriggio in un lago di sangue all'interno di un'auto con numerose ferite alle braccia e al petto.

Il giovane - come riferisce RomaToday - ha iniziato a urlare e suonare il clacson per attirare l'attenzione dei passanti ed essere soccorso. Sul posto, in una zona isolata in via Lecce nei Marsi a Castelverde, sono intervenuti la Polizia di Stato e il 118, che ha trasportato il 21enne in codice rosso presso il policlinico di Tor Vergata.

Il ragazzo è ora ricoverato in prognosi riservata. Sull'accaduto indaga la Polizia. Al momento non si esclude alcuna pista.

ULTERIORI DETTAGLI SU ROMATODAY