Ustionato dopo ritorno di fiamma del barbecue: giovane muore in ospedale in seguito a complicazioni

Un ragazzo di 20 anni ieri sera ha utilizzato l'alcol etilico per alimentare il fuoco di un barbecue, nella sua abitazione di Casoria. La fiammata di ritorno che si è innescata lo ha colpito in pieno, ustionandolo in diverse parti del corpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Casoria, unitamente ai sanitari.

Il giovane è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Frattamaggiore, dove è stato ricoverato. Nonostante le cure dei sanitari, sono sopraggiunte complicazioni cliniche ed è deceduto in mattinata. La salma è stata consegnata ai familiari.