Tragedia sulla spiaggia "delle Monachelle": un giovane muore annegato

Tragedia ad Arco Felice dove ieri, nel tardo pomeriggio, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un giovane. La scoperta è avvenuta sulla spiaggia delle Monachelle grazie ad alcuni bagnanti. Immediati sono scattati i soccorsi. I sanitari del 118 giunti sul posto, però, non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

Sulla spiaggia, come riporta Cronaca Flegrea, anche la polizia che ha avviato le indagini sulla vicenda. La morte. tuttavia, sembra essere avvenuta per annegamento. La salma dell'uomo - età compresa tra i 25 e i 30 anni - è stata sequestrata e trasferita presso il Policlinico di Napoli per l'autopsia che ne dovrà chiarire le cause della morte.