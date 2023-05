Picchiato dal branco con un tirapugni: 15enne al pronto soccorso

Accerchiato dal branco e picchiato con un tirapugni. Un ragazzo di 15 anni è finito al pronto soccorso del Cto con una ferita alla testa. Sono stati allertati i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, ai quali il giovane ha raccontato che, intorno alle ore 14, era in compagnia di alcuni amici nei pressi di piazza Quattro giornate, al Vomero.

A questo punto, sarebbe stato accerchiato da un gruppo di coetanei, almeno tre. Uno di loro, senza apparente motivo, lo avrebbe colpito alla testa con un tirapugni, ferendolo e rendendo necessaria la corsa in ospedale. Il 15enne non è in pericolo. La versione non è stata ancora confermata dalle forze dell'ordine. I militari indagano per ricostruire l’esatta dinamica dell'aggressione.