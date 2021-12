Ragazzo ferito da un petardo durante una partita, Telethon: “Non siamo noi gli organizzatori”

"In relazione alla notizia dello studente napoletano ferito da un petardo nel corso di un torneo di calcio tra istituti superiori del capoluogo partenopeo organizzato con finalità di raccolta fondi, Fondazione Telethon esprime il profondo dispiacere per quanto accaduto e si stringe al ragazzo ferito e alla sua famiglia, augurandogli una pronta ripresa".

È quanto si legge in una nota di Fondazione Telethon, che precisa inoltre "di non essere tra gli organizzatori dell'evento, contrariamente a quanto scritto da alcuni media, e di non essere in alcun modo a conoscenza dell'iniziativa".