Lesioni alla testa durante una lite: giovanissimo finisce in ospedale in gravi condizioni

Questa mattina i carabinieri della sezione radiomobile di Nola sono intervenuti presso il pronto soccorso dell'ospedale di Nola per un 16enne, incensurato, arrivato in gravi condizioni.

Il giovane avrebbe riportato lesioni alla testa durante una lite scoppiata verosimilmente questa notte in via Croce, a Palma Campania, probabilmente con coetanei. Il ragazzo sarebbe stato colpito a mani nude. Il 16enne è ora ricoverato in prognosi riservata ed in pericolo di vita.

Sull'accaduto sono in corso indagini dei carabinieri della compagnia di Nola. La dinamica dei fatti è ancora tutta da chiarire.