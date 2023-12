Accoltellano un ragazzino per futili motivi. Uno degli aggressori sorpreso con gli abiti ancora intrisi di sangue

È stato rintracciato in tempi record uno dei due autori di un’aggressione avvenuta in via delle Repubbliche Marinare nella notte tra il 23 e il 24 dicembre. Vittima un ragazzino di 17 anni accoltellato ripetutamente e adesso ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale del Mare.

Secondo quando accertato dagli inquirenti il 17nne sarebbe stato colpito per futili motivi.

L'arrestato è un 24nne di Napoli, rintracciato dagli agenti nei pressi della sua abitazione con gli indumenti ancora intrisi di sangue. L'accusa per lui è di lesioni aggravate in concorso con altro soggetto in corso di identificazione. Al termine delle incombenze di rito, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria il 24nne è stato tradotto nella Casa Circondariale di Poggioreale, dove si trova in attesa dell’udienza di convalida.