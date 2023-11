Sabato di sangue: ragazzo accoltellato all'uscita della discoteca. Grave

Era notte fonda quando un giovane, classe 2000 è stato accompagnato in condizioni disperate all'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. 23 anni, incnesurato, aveva perso molto sangue, ed aveva una chiara ferita da arma da taglio al petto.

Operato d'urgenza, i sanitari hanno riscontrato che il fendente aveva perforato uno dei polmoni. È adesso in rianimazione, in gravi condizioni.

Chi lo ha accompagnato ha riferito di una colluttazione (riscontrate infatti anche ecchimosi) all'uscita di una discoteca in via Campana. Sulla vicenda sono in corso indagini da parte della Polizia