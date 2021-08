Dramma al centro: cade da oltre tre metri dopo essersi arrampicato ad un palo

Paura nella serata di ieri a Napoli dove un giovane è rimasto ferito dopo una caduta di oltre 3 metri. Il giovane, subito soccorso da un'ambulanza, ha tentano di arrampiacarsi su un palo in largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, adiacente al muro dell'università Orientale.

Il giovane ha tentato "l'impresa" accerchiato da altri giovani che l'hanno visto improvvisamente crollare al suolo. Drammatiche le immagini che in queste ore sono state diffuse sui social da diverse pagine e gruppi. Immediati i soccorsi che si sono fatti largo nella folla per una prima assistenza. Attualemtne, però, non sono note le condizioni del giovane.