Interviene per difendere l'amica: giovanissimo accoltellato alla schiena

Un ragazzo di 20 anni è stato ferito alla schiena con un coltello nella serata di domenica a San Giorgio a Cremano. Il giovane, incensurato, è stato trasportato all'Ospedale del Mare di Napoli e non è in pericolo di vita.

Agli agenti della Polizia di Stato intervenuti - riporta l'Adnkronos - ha raccontato di aver difeso una sua amica alla quale quattro ragazzi, a lui sconosciuti, avevano rivolto pesanti apprezzamenti. Uno di questi, armato di coltello, lo ha ferito superficialmente alla schiena con due fendenti. Il fatto, secondo quanto riferito dal 20enne, sarebbe avvenuto nei pressi di piazza Troisi.

Sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato che indaga sull'accaduto.