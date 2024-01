Giovane accoltellato in Galleria. La madre: "Aggressori ancora liberi"

Accoltellato solo per aver parlato con alcune ragazze. E' quanto accadde a Francesco, 17 anni, due mesi fa nella Galleria Umberto di Napoli. A quasi 60 giorni di distanza, Maria Rosaria Paudice, madre del ragaazzo, salvo dopo l'intervento dei medici del Pellegrini, si è rivolta al deputato Franceco Borrelli per chiedere giustizia per suo figlio.

"Nonostante gli aggressori siano stati identificati e gli siano state anche notificate le gravi accuse per le quali sono co-imputati – spiega la Paudice - nulla è ancora accaduto. Mio figlio è psicologicamente distrutto e non si è ancora ripreso da quella terribile notte e non vuole più uscire da solo come fanno tutti i suoi coetanei, mentre i suoi aguzzini girano liberamente per la città postando video sui social, senza alcun segnale di pentimento per ciò che hanno commesso. L’ultima volta che ho sentito il nostro legale la scorsa settimana, mi ha assicurato che tutto stava procedendo per il verso giusto. Ma noi siamo stanchi di aspettare e troviamo ingiusto che questi criminali continuino la loro vita come se nulla fosse mentre mio figlio lotta disperatamente per riprendersi la sua di vita. Francesco tra poco compirà 18 anni e il regalo che vorrei ricevesse è proprio quello di recuperare fiducia nella giustizia e nella comunità”.

“Francesco e la sua famiglia devono avere giustizia al più presto – ha dichiarato Borrelli - E’ inaccettabile che le vittime siano lasciate sole con i loro drammi dallo Stato mentre i carnefici continuino liberamente a condurre la loro vita senza alcun segnale di pentimento e neanche di riflessione per ciò che hanno commesso".