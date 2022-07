Via Tribunali, giovane ferito con una coltellata all'avambraccio nel cuore della notte

Questa notte verso le 4 i carabinieri della compagnia Napoli Centro – allertati dal 112 – sono intervenuti in via Tribunali per una persona ferita.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che poco prima un 26enne, mentre stava passeggiando con un suo amico, sia stato avvicinato da tre giovani che lo volevano rapinare dello zaino. Alla reazione delle vittime, uno degli aggressori ha ferito il 26enne con un coltellata all’avambraccio sinistro.

Sul posto è intervenuto anche il personale del 118 che ha trasportato il giovane all'ospedale Pellegrini, dove è stato giudicato affetto da “ferita da taglio avambraccio sinistro” e guaribile in 10 giorni.

Il 26enne è stato dimesso, mentre sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia Centro.