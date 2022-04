Ragazzino accoltellato nel cuore della movida: il presunto aggressore si costituisce

Si è costiuito il giovane che l'altra sera avrebbe accoltellato un suo coetaneo. Il fatto è avvenuto in via Falcone, zona frequentata a Marano. L'aggressore è arrivato nella caserma dei carabinieri di via Nuvoletta, a Marano, accompagnato dal padre - così come riporta il Mattino , riportando la propria versione dei fatti. Al momento, tuttavia, non è stato disposto alcun fermo.

La vittima, un 16enne di Mugnano, intanto, resta in prgnosi riservata per le ferite riportate al torace. Una delle coltellate avrebbe sfiorato il polmone. Dietro all'accoltellamento degli screzi passati tra i due giovani che si conoscevano.