Ragazzo accoltellato, ferite a torace e braccio: è in rianimazione

È ancora in prognosi riservata il giovane di 17 anni colpito con un'arma da taglio da un coetaneo. L'aggressione è avvenuta nella scuola Duca di Buonvicino di Miano. Secondo una prima ricostruzione, l'accoltellamento sarebbe il seguito di una lite avvenuta nelle ore precedenti.

Il ragazzo è stato trasferito all'ospedale Cardarelli di Napoli. Da quanto si apprende dal personale medico, il 17enne è in rianimazione. Per fortuna le ferite non sembrano aver toccato organi vitali. Presenterebbe una ferita al braccio e una al torace. Sempre al torace gli è stato applicato un drenaggio.

All'esterno dell'ospedale i parenti restano in attesa di notizie sulle sue condizioni.