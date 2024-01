Follia alla Sanità: ragazzino armato spara in aria - VIDEO

Piazza Sanità, sono le 2.10 circa della notte di capodanno. Ci sono tre ragazzini in strada, uno di essi impugna una pistola (non si sa se vera o finta), la punta verso il cielo e fa partire un colpo. Questo è quello che si vede in un filmato registrato dalla videocamera di bordo di un’automobile.

“A capodanno, e nei giorni immediatamente precedenti e successivi, le follie, parto delle menti criminali e sub-criminali, trovano la loro massima espressione.”- dichiara Borrell che ha ricevuto le immagini i-“ In quei giorni certi soggetti credono che possono dare libero sfogo, impunemente, ai loro più barbari istinti e questa mentalità viene, ovviamente, inculcata ai più giovani, i quali, per sembrare più ‘grandi’, compiono gesti talvolta più eclatanti di quelli di delinquenti e criminali adulti.

Gli spari con la pistola in aria, il cippo, i fuocarazzi, i furti degli alberi, i botti e i fuochi d’artificio selvaggi, sono tutti elementi di una certa estetica criminale che influenza l’orientamento e le scelte di vita dei giovani delle realtà difficili e che li attira, attraverso il ‘fascino del male’, in un mondo che porta alla criminalità, alla camorra, alla galera, alla morte prematura. Solo rieducando, instaurando i valori della legalità e combattendo quei fenomeni di cui sopra, si possono salvare certe vite.”