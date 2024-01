Ragazzino minaccia di darsi fuoco: carabinieri scoprono il triste motivo del gesto

A Castellammare di Stabia, all'ospedale San Leonardo, i carabinieri sono intervenuti per un ragazzino di 16 anni in stato di agitazione. Davanti al pronto soccorso, nel piazzale, hanno trovato il giovane in preda al panico che si era cosparso di liquido infiammabile mentre nella mano destra teneva un accendino, minacciando di darsi fuoco.

I militari si sono avvicinati al ragazzo e lo hanno immobilizzato, strappandogli dalle mani l'accendino. Poi, lo hanno portato in caserma, dove ha iniziato a piangere, forse un pianto liberatorio per una triste vicenda familiare. La mamma del ragazzo infatti è in ospedale. La donna è ricoverata per alcune lesioni ed a picchiarla, hanno scoperto i carabinieri, è stato il marito. I militari hanno così proceduto applicando il "codice rosso" a tutela della donna.