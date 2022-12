16enne ferito finisce in ospedale: i carabinieri indagano sull'accaduto

I carabinieri della tenenza di Cercola sono intervenuti questa notte presso l'ospedale del Mare di Ponticelli per un 16enne di Casalnuovo ferito con arma da taglio.

Secondo una ricostruzione ancora da verificare, il giovane sarebbe stato colpito alla coscia destra da uno sconosciuto, mentre si trovava in via Alighieri, nel comune di Volla, in compagnia di alcuni amici. Ancora sconosciute le motivazioni dell'accaduto.

Sono 10 i giorni di prognosi prescritti per il giovane. In corso indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica del fatto.