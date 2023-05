Violenta lite in un noto locale del Centro: accoltellato un 15enne

Lite tra ragazzini finisce nel sangue. Un ragazzino di 13 anni ha accoltellato, dopo una lite, un 15enne all'addome. Tuto è accaduto ieri sera nel centro di Napoli, in un locale di via Carrozzieri a Monteoliveto.

I due avrebbero rancori pregressi che sarebbero riemersi ieri sera e alimentato una violenta lite. La vittima è stata subito soccorsa e portata nel vicino ospedale dei Pellegrini. Il 15enne non è in pericolo di vita e resta ricoverato con una prognosi di 25 giorni. Sull'episodio indaga la Polizia, che - come previsto per i minori con età inferiore ai 14 anni - ha affidato l'aggressore ai genitori.