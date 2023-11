Ragazzino accoltellato nei pressi di una scuola: trasportato all'ospedale Cardarelli

Un ragazzino di appena 16 anni è stato ferito nel primo pomeriggio con una coltellata nei pressi dell'istituto Novelli a Marcianise. Il giovane sarebbe stato colpito alla schiena al termine di un alterco con un gruppetto di ragazzi, che si sarebbero poi dati alla fuga.

Sul posto sono giunti il 118 e i carabinieri. Il giovane è stato trasportato prima all'ospedale Anastasia Guerriero, per poi essere trasferito all'ospedale Cardarelli di Napoli per ulteriori accertamenti. Le condizioni del 16enne - come riferisce Casertanews - non sarebbero preoccupanti.

Intanto i carabinieri hanno avviato le indagini per risalire agli autori. I militari stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire l'accaduto e individuare i responsabili.

LA NOTIZIA SU CASERTANEWS