Sangue tra giovanissimi: 14enne accoltellato alla schiena

Un 14enne è stato aggredito e ferito con due coltellate da alcuni giovani a Casoria. L'aggressione è avvenuta nella frazione Arpino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasferito il ragazzino all'ospedale di Frattamaggiore, e i carabinieri della compagnia di Casoria.

Il 14enne non è in pericolo di vita. Secondo una prima sommaria ricostruzione dell'accaduto, il ragazzo sarebbe stato aggredito da alcuni giovani, per motivi ancora sconosciuti, e durante l'aggressione qualcuno avrebbe estratto un coltello colpendolo due fendenti alla schiena. Indagano i Carabinieri della stazione di Arpino di Casoria.