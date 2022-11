Si sdraiano sui binari per un selfie: sfiorata la tragedia nel Napoletano

Sta facendo il giro dei social la foto di due ragazzine sdraiate sui binari. Il fatto incredibile è avvenuto alla stazione di Pompei. Le due giovanissime incuranti del pericolo si sarebbero stese sui binari per scattarsi un selfie "estremo".

Per fortuna nessun convoglio è passato in quegli istanti. Le immagini - subito virali - sono state diffuse dalla pagina Instagram “Welcome to Favelas”. Tanti i commenti di sdegno da parte degli utenti che chiedono l'intervento delle istituzioni. Purtroppo questo non è il primo caso. Tanti giovani, infatti, restano vittime di tragedie assurde per delle distrazioni.