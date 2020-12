Quindicenne precipita dall'ottavo piano in via Pigna: trasportata in ospedale

Una ragazzina, secondo una prima ricostruzione una quindicenne, è caduta dal balcone di un appartamento all'ottavo piano Napoli. I fatti sono avvenuti in via Pigna, in zona collinare. Le circostanze sono ancora da chiarire. La giovane è stata trasportata in ospedale e sul posto è intervenuta la Polizia. Seguiranno eventuali aggiornamenti.

Aggiornamento ore 13:20 - La giovane si trova in pericolo di vita nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cardarelli. I genitori avrebbero riferito alla polizia di non essere a conoscenza di particolari problemi.