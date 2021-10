Due giovani uccisi a colpi d'arma da fuoco: erano entrambi incensurati

Due giovani di 27 e 26 anni sono stati uccisi nella notte nel napoletano, ad Ercolano, con colpi d'arma da fuoco. E' accaduto in via Marsiglia. Entrambe le vittime erano incensurate.

Sul posto sono presenti il pm e i Carabinieri della compagnia di Torre del Greco e del Nucleo investigativo di Torre Annunziata.

Ancora da chiarire la dinamica, ma gli investigatori escludono l'ipotesi di un agguato di camorra. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è quella che i due ragazzi siano stati scambiati per errore per due ladri in procinto di compiere un furto.