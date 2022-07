Ragazzi a rischio si diplomano in ristorazione: il progetto

Sarà presente l'assessora alla Formazione professionale della Regione Campania Armida Filippelli domani, martedì 19 luglio, alle 16, al ristorante Il Poggio di via Poggioreale 160 C, per salutare i neo-addetti alla ristorazione diplomatisi alla Scuola dei lavori sociali di Gesco. Sono ragazze e ragazzi tra i 17 e i 20 anni che per tre anni hanno frequentato il corso del progetto Duale attivato e finanziato dal gruppo Gesco, riuscendo ad acquisire una qualifica equiparata a quella degli istituti alberghieri, con attività sia in aula che di laboratorio e di formazione on the job nel ristorante di Gesco.

Il Poggio è nato proprio per offrire opportunità di reinserimento sociale e lavorativo a ragazzi usciti dai circuiti della formazione o a rischio di emarginazione. Alla conclusione del percorso formativo, con Filippelli, interverranno il presidente di Gesco Sergio D'Angelo e la responsabile della Scuola di Formazione dei Lavori Sociali Claudia Saioni.