Doppia tragedia a Casalnuovo: morti 2 giovanissimi

ha destato dolore e scalpore il post, con la coccarda nera del lutto, pubblicata dal sindaco di Casalnuvo Massimo Pelliccia sulla sua pagina Facebook. "Questa è una delle giornate più tristi per la nostra città. Ci lasciano due figli, due giovanissimi ragazzi che oggi hanno perso la vita: due tragedie immani. Ci stringiamo al dolore delle famiglie. Che possano riposare in pace, preghiamo per loro".

Diverse e separate le tragedie. Il più giovane dei ragazzini, infatti, 14 anni appena, da quanto si apprende avrebbe compiuto un gesto estremo mentre l'altro, 17 anni, lottava da tempo contro un male crudele e inesorabile. Il cordoglio di tutti per le famiglie, strette nell'abbracio della comunità