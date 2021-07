Covid, studenti italiani bloccati a Malta: tra loro anche una ragazza napoletana

Più di 70 ragazzi italiani, tutti minorenni, in vacanza a Malta sono bloccati sull'isola, in un albergo, poiché 21 di loro sono risultati positivi al Covid-19 con sintomi.

"Si tratta di un gruppo di ragazzi più tre persone dell'agenzia che ha organizzato il viaggio e 21 dei ragazzi sono risultati positivi al tampone eseguito dalle autorità sanitarie maltesi - racconta all'Adnkronos Rodrigo Sanchez, avvocato e padre di uno dei ragazzi bloccati a Malta - E tutti, positivi e non, sono stati portati in un albergo dove dovranno trascorrere una quarantena di almeno 13 giorni. Il viaggio è assicurato e il direttore dell'agenzia che ha organizzato il viaggio è già a Malta per valutare la situazione e poi vedere cosa fare. E vorrei ringraziare l'agenzia, come anche l'ambasciata italiana che si è immediatamente attivata per dare assistenza".

"I ragazzi, tutti tra i 14 e i 15 anni, sono stanchi e qualcuno spaventato - prosegue Sanchez - . Non possono stare soli. Le autorità maltesi hanno inviato una mail ai genitori dei ragazzi risultati positivi e scrivendo che sarebbero stati posti in quarantena per 13 giorni. Certo non so come si potrà risolvere: spero che l'ambasciata e il direttore dell'agenzia di viaggi, che ringrazio ancora una volta per l'aiuto e l'assistenza che da subito hanno dato ai ragazzi, riescano a risolvere questa situazione difficile e complicata".

Anche una ragazza napoletana tra gli studenti bloccati a Malta

C'è anche una ragazza di Portici tra gli studenti italiani bloccati a Malta. La madre della giovane - come riferisce l'Ansa - si è rivolta all'avvocato partenopeo Erich Grimaldi, presidente del comitato "Cura Domiciliare Covid19" per chiedere assistenza. L'avvocato Grimaldi si è subito adoperato per mettere la donna in contatto con un medico del gruppo che potesse assistere a distanza la ragazza e la famiglia.

La nota dell'Ambasciata d'Italia a La Valletta

"Negli ultimi giorni a Malta si è registrato un incremento di casi di contagio da Covid-19, soprattutto tra giovani studenti che partecipano a corsi di lingua inglese nell’Arcipelago. L’Ambasciata, in raccordo con le competenti Autorità maltesi, sta seguendo i casi nei quali sono coinvolti cittadini italiani. Il Personale della Sede, compatibilmente con le restrizioni di carattere sanitario, si sta recando presso le strutture dove sono ospitati i gruppi più numerosi di connazionali, per assicurare che il trattamento risponda agli standard concordati in occasione dell’acquisto del pacchetto. Secondo il Ministero della Salute maltese, sono attualmente 9 i focolai presso altrettante scuole di lingua inglese. In ragione della attuale tendenza, è stata diramata, alle 16,30 di venerdì 9 luglio l’informazione in base alla quale dal 14 luglio prossimo con ogni probabilità saranno sospesi i corsi di lingua inglese nell’Arcipelago. Considerata l’evolversi della situazione epidemiologica in Europa e nel mondo, si raccomanda adeguata prudenza nella pianificazione e nello svolgimento di viaggi all’estero. Si fa altresì presente che, stante la difficoltà di prevedere l’andamento ulteriore della pandemia, sono ipotizzabili future ulteriori restrizioni agli spostamenti da/per le isole maltesi. Si invita infine a segnalare – all’indirizzo e-mail: consolare.lavalletta@esteri.it laddove se ne venisse a diretta conoscenza - eventuali nuovi casi di contagio sopravvenuti nell’Arcipelago". Così in una nota l'Ambasciata d'Italia a La Valletta.