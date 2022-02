Coppia investita mentre attraversa la strada: giovane in gravi condizioni

Drammatico incidente a Giugliano dove una coppia di giovani è stata investita mentre attraversava la strada. Il fatto è avvenuto ieri all'ora di pranzo in Corso Campano, strada già tristemente nota per altri drammatici incidenti.

Dopo l'impatto l'automobilista si è fermato per prestare i primi soccorsi, in attesa del 118. I sanitari - giunti sul posto insieme ai Carabinieri - hanno trasportato in ospedale un 18enne che versa in gravi condizioni. Solo lievi ferite, invece, per la ragazza che era con lui. Le indagini, per stabilire l'esatta dinamica dei fatti, sono state affidate ai Carabinieri.