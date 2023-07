Rissa nei pressi di una nota discoteca: tre feriti, fermate sette persone

I carabinieri della compagnia di Ischia hanno denunciato per rissa e lesioni personali aggravate 7 persone. Secondo quanto accertato, 5 minori isolani e 2 napoletani (un maggiorenne e un minorenne) si sarebbero scontrati per futili motivi dopo una notte in discoteca.

I due napoletani, durante la lite, avrebbero colpito 3 dei 5 isolani con frammenti di vetro di una bottiglia. Tutti saranno proposti per il divieto di accesso ad eventi di intrattenimento e spettacolo e il maggiorenne napoletano per il Foglio di via obbligatorio per l'isola d'Ischia.