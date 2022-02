I giovani speciali a Napoli Sotterranea con NapolinMente

Sabato 12 febbraio, alle ore 10,30, si terrà un nuovo incontro di RelazionARTE, il gruppo di contaminazione dell’associazione NapolinMente, rivolto a giovani con disagio mentale, sociale e relazionale, nello spettacolare e suggestivo scenario di Napoli Sotterranea. Il sito e le persone meravigliose che se ne occupano, ospiteranno i giovani "artisti della relazione" di NapolinMente, per un gruppo d'incontro extra-ordinario. Così il presidente dell'Associazione Napoli Sotterranea, Enzo Albertini commenta l'iniziativa:

“La natura ci insegna che l’evoluzione nasce proprio con le diversità: se tutto restasse sempre così com’è, non esisterebbe il progresso. Altre volte purtroppo essere diversi non è una scelta, ma solo frutto dei pregiudizi e dell’ignoranza. È molto importante quindi, oltre ad accettare le proprie diversità, aprirsi a quelle degli altri. Speriamo in un mondo in cui la vera integrazione non comporterà più il dover argomentare sulla diversità e spiegarla per poterla accettare e rispettare. È per me anche questo il senso del portare avanti progetti il cui obiettivo primario è quello dell’inclusione sociale in cui accettare la diversità significherà azzerarla nella percezione e nel giudizio altrui. Accogliere ed essere una tappa del gruppo RelazionArte regala alla nostra Associazione l’opportunità di fare promozione sociale di qualità. Mi sento pertanto di ringraziare sentitamente la Dott.sa Virginia Capuano per aver pensato alla Napoli Sotterranea come luogo di aggregazione sociale e annullamento delle diversità che nel vivere comune spesso la ostacolano.”

“Siamo molto felici di aver l’onore di essere ospiti speciali di uno dei siti di maggiore rilievo storico della nostra città" aggiunge Virginia Capuano, Presidente di NapolinMente, "un altro luogo della bellezza e della storia che ha aperto le sue porte ai percorsi di prossimità e di inclusione che la nostra associazione offre a tanti giovani della nostra città".