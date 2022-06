La zia delle due ragazze colpite con l'acido: “Volevo picchiarle con il casco. Ero presente ma non sono stata io”

Ha detto di essere sul posto al momento dell'aggressione ma di non essere stata lei a lanciare l'acido. Così si è difesa la 19enne in carcere per l'aggressione alle due sorelle nel rione Sanità lo scorso lunedì. Al Gip Saverio Vertuccio, la giovane ha raccontato di volerle picchiare con il casco ma di non essere stata lei ad aver lanciato l'acido. La 19enne è in carcere a Pozzuoli dopo che era stata convocata martedì dalla Squadra mobile in quanto persona informata sui fatti.

Secondo la sua versione, erano le due ragazze a essere in possesso dell'acido. “Qualcuno” l'avrebbe avvertita di questa circostanza e lei avrebbe desistito ad aggredirle con il casco, arma che avrebbe scelto per punire la 17enne e la 23enne. Una versione che toccherà agli investigatori verificare.