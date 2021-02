Dramma a Casoria: ragazza si lancia dal balcone

Ore di ansia a Casoria per la sorte di una ragazza di 20 anni. La giovane si sarebbe lanciata dal balcone di casa, precipitando nel cortile interno di un palazzo in via Principe di Piemonte. Immediati i soccorsi. Il 118, intervenuto sul posto, l'ha trasportata in ospedale, ma la giovane era ancora cosciente e vigile e lamentava solo dolori alle gambe. Durante la caduta sembra che il corpo della ragazza sia stato frenato da una tettoia. Dietro il gesto potrebbe esserci una depressione post parto. Sembra, infatti, che la 20enne sia diventata da poco mamma.