Va in shock anafilattico mentre mangia al centro commerciale: grave una ragazza

Attimi di paura, ieri, per una giovane ragazza del Napoletano. La 31enne ha accusato uno shock anafilattico mentre si trovava al centro commerciale Campania. La giovane stava facendo shopping ed ha deciso di fermarsi a mangiare qualcosa presso un ristorante della nota struttura. Dopo alcuni bocconi, però, si è sentita male.

La ragazza ha subito presentato problemi di respirazione ed è diventata scura in volto. Soccorsa immediatamente è stata trasportata in ospedale dal 118. Al momento le sue condizioni sarebbero gravi. Indagini in corso sulla vicenda.