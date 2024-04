Spintoni e tirate di capelli per una ragazza nel parcheggio del noto cinema: le immagini finiscono sui social - VIDEO

Sui social è diventato virale un video che mostra una ragazza che viene maltrattata nel parcheggio dell'Uci Cinemas a Casoria. Non è chiaro se le immagini si riferiscano realmente ad un'aggressione o se si tratti di "uno scherzo". Tuttavia, le stesse sono già fornite alle autorità per le indagini. Il video è stato condiviso dal deputato Borrelli che ha raccolto la testimonianza di altri giovani.

“Giro un video che è riuscita a registrare la mia ragazza in macchina con me venerdì sera nei pressi dell’Uci cinema di #Casoria. Eravamo in macchina con amici per conto nostro e da lontano notiamo una ragazza che corre e viene spintonata da questo ragazzo con aggiunta di qualche tirata di capelli. Non siamo riusciti ad intervenire in tempo perché è stata una questione di attimi per capire se stessero scherzando (come si fa a scherzare in questo modo?) o fossero davvero seri", recita la segnalazione.