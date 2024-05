"Tua figlia è nei guai. Servono soldi": anziano disabile truffato per 12mila euro

Una 22enne di Napoli è stata arrestata e sottoposta ai domiciliari dai carabinieri di Bari con le accuse di truffa aggravata e sostituzione di persona, per aver raggirato un anziano 80enne gravemente disabile di Modugno, derubandolo di 12mila euro. Indagini sono in corso per risalire a un complice.

Secondo la ricostruzione, all'inizio di questo mese la vittima ha ricevuto a stretto giro due telefonate a casa. In entrambe un uomo si è presentato come il genero dicendo che la figlia dell'anziano aveva effettuato un bonifico senza avere fondi sufficienti sul conto corrente e che era stata denunciata dal direttore dell'ufficio postale. Quindi servivano subito soldi da consegnare ad una funzionaria di Poste italiane per evitare guai giudiziari.

La giovane donna si è presentata poco dopo a casa dell'ottantenne che ha consegnato quasi 12.000 euro. Quando ha scoperto di essere stato truffato, l'anziano ha presentato denuncia ai carabinieri di Modugno. Sono partite le indagini che hanno permesso di identificare la 22enne, quale sedicente funzionaria e quindi la persona che materialmente ha ricevuto il denaro. Per questo per lei è scattato l'arresto.