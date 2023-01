Giovane donna muore in ospedale, l'Asl: "Consegnata documentazione all'autorità giudiziaria"

Una ragazza di 24 anni è morta martedì a Pozzuoli presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie, dal quale era stata dimessa in precedenza.

La giovane, secondo quanto ricostruito dalla Asl Napoli 2 Nord che ha attivato "le opportune e doverose verifiche interne" sulla vicenda, è ricorsa nel pomeriggio alle cure del pronto soccorso presentando epistassi, fuoriuscita di sangue dal naso, venendo curata dallo specialista otorinolaringoiatra per varici al setto nasale, ed è stata successivamente dimessa. In serata - riporta Adnkronos - la giovane è stata però colta da un malore mentre si trovava nella sua casa ed è stata nuovamente riportata in ospedale, dove è giunta in arresto cardiaco. Per i sanitari, spiega la Asl, "non è stato possibile scongiurare il decesso".

La Asl, in una nota firmata dal direttore generale Mario Iervolino, assicura che è stata "data pronta e immediata collaborazione all’autorità giudiziaria consegnando l’intera documentazione clinica richiesta e si confida negli accertamenti disposti dalla stessa per accertare le cause ed eventuali responsabilità".