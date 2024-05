Ragazza morta investita, i residenti chiedevano i dossi da quattro anni |VIDEO

La morte di Sara Romano era una tragedia annunciata. Ne sono convinti i residenti di via Cattolica, la strada di Napoli che collega Cavalleggeri a Coroglio, dove la 21enne ha perso la vita dopo essere stata investita nella notte tra il 4 e il 5 maggio, mentre tornava dalla discoteca. Da quattro anni, infatti, i cittadini chiedono l'installazione di dissuasori, i dossi, per ridurre la velocità delle automobili che raggiungono o lasciano i locali della movida estiva napoletana. "Gli incidenti, soprattutto d'estate, sono tanti - spiega Sandro Cuomo, un residente - e noi abbiamo spesso rischiato la vita. Questa volta ci è scappata la vittima. La prima istanza al Comune l'abbiamo presentata nel 2020. C'era ancora l'amministrazione de Magistris e l'assessore alla Viabilità era Alessandra Clemente".

Il 30 novembre 2020, una pec arriva sulla scrivania della Clemente che la gira ai dirigenti chiedendo di attenzionare la richiesta: "Non si è mosso nulla - prosegue Cuomo - Solo nel 2023 la macchina comunale si è mossa e, finalmente, a dicembre scorso l'iter si è concluso con l'approvazione dell'installazione di dissuasori. In oltre quattro mesi, però, i lavori non sono mai cominciati. Se i dossi fossero stati installati tempo fa, molti incidenti sarebbero stati evitati". Il motivo per cui i dissuasori non ci sono non è noto.

I muri di via Cattolica sono pieni di segni che raccontano la follia della movida pericolosa. Quella fatta di giovani e meno giovani che dopo aver bevuto si mettono alla guida. Antonio Di Roberto indica alcuni di questi segni. Uno, in particolare, una grossa striscia nera, accanto al suo palazzo, il civico 62: "Una vettura che veniva da Coroglio a tutta velocità ha perso il controllo, ha distrutto tutti i motorini e si è schiantata nel muro. Solo un attimo prima un condomino era entrato nel palazzo. Un attimo dopo e sarebbe stato spazzato via da quell'automobile".

Per Sergio Lomasto, amministratore del palazzo e vicepresidente della X Municipalità, l'ultima parola sui dossi spetterebbe al prefetto: "Ma non basterebbero quelli per risolvere il problema. Questa è una strada che collega i locali della movida e passa per un quartiere molto affollato. Sono necessari controlli delle forze dell'ordine, soprattutto di notte. Sara Romano è la vittima non solo dell'incidente che l'ha uccisa, ma anche di tutti quelli precedenti".