Terrore a Barra: ragazza passeggia col fidanzato, viene ferita in una stesa

Nel pomeriggio di ieri una è rimasta ferita ad un piede con un colpo d'arma da fuoco. L'episodio è avvenuto in via Serino a Barra. Sul posto si sono recati i carabinieri della Compagnia di Napoli Poggioreale.

Venticinque anni, secondo una prima ricostruzione fornita dalla stessa vittima sarebbe rimasta colpita in una "stesa", una prova di forza camorristica fatta sparando colpi in aria in una particolare zona "d'interesse", compiuta da persone in scooter.

La 25enne era arrivata al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare poco dopo le 18 assieme al suo fidanzato, un 26enne con un piccolo precedente a carico. La ragazza è incensurata. Le sue condizioni non preoccupano i sanitari.

Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Napoli e dei carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale.