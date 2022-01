Denuncia di essere stata drogata e violentata alla festa di Capodanno: aperta un'inchiesta

Sono pesanti le accuse di una giovane donna che sostiene di essere stata drogata e poi violentata nel corso di una festa a Capodanno. L’episodio sarebbe accaduto in una casa al Vomero ed è finito nel mirino della sezione della Procura coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone. Il racconto della donna, che ha 29 anni e non vive a Napoli, però non è ricco di particolari, almeno questo è quello che emerge dalla denuncia presentata lo scorso 2 gennaio.

La giovane sostiene di ricordare poco, ma quel che ha raccontato ha subito fatto partire le indagini. In particolare, la 29enne ha raccontato di essere arrivata nella città partenopea per raggiungere un gruppo di amici e festaggiare insieme l'arrivo del nuovo anno.

Dopo la cena, la giovane racconta di ricordare solo di aver cambiato abitazione e che al suo risveglio si è resa conto che qualcuno aveva abusato di lei, mentre non era cosciente. Il racconto della 29enne è al vaglio degli inquirenti che, al momento, non escludono alcuna ipotesi.