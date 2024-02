Ragazza di 15 anni vola giù dal balcone. Corsa in ospedale

Mancava poco alle 17.00 quando una ragazzina di 15 anni è precipitata dal balcone della propria abitazione, al civico 4 di via De Simone.

Nell'impatto al suolo la quindicenne non ha perso i sensi ed è rimasta cosciente. Subito soccorsa, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Leonardo di Castellammare. Fortunatamente l'abitazione si trova al primo piano, ma questo non esclude il rischio di lesioni molto gravi.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata: tutte ancora da chiarire, infatti, le circostanze della caduta