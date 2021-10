Ragazza aggredita da parcheggiatore abusivo, la madre: "Le ha gettato le monetine in faccia"

Una ragazza sarebbe stata aggredita da un parcheggiatore abusivo a San Sebastiano al Vesuvio. La sua colpa, stando alla testimonianza della madre, sarebbe stata quella di aver dato poche monete.

“Mia figlia si è recata presso la casetta dell’acqua a San Sebastiano al Vesuvio dove opera un parcheggiatore abusivo che si rivolge a lei dicendole che se si fosse comportata bene l‘avrebbe lasciata parcheggiare. Dopo 10 minuti mia figlia va a ritirare l’auto dal parcheggio per andarsene via ma l’uomo la blocca dicendole che non era stato pagato, così lei estrae dalla borsa delle monete e gliele porge ma lui giudica il compenso troppo esiguo e le getta le monete in faccia insultandola e minacciandola", racconta la madre della giovane in un video diffuso dal consigliere regionale Borrelli.

Dopo il fatto è stata sporta denuncia, ma sembra che l'uomo continui ad esercitare la sua "professione". Proprio per questo, la madre della giovane a lanciato un appello: "Non ci resta che fare una cosa: non dare neanche più un centesimo a questi abusivi in modo che siano costretti a trovarsi un altro lavoro e denunciare tutto al 112, sono le nostre uniche armi”.

Sul fatto è intervenuto anche il consigliere Borrelli: "Ogni sacrosanto giorno un cittadino in più si accorge della piaga dei parcheggiatori abusivi che io denuncio da anni pagando sulla propria pelle o su quella di un familiare l'arroganza criminale e violenta di questi soggetti".