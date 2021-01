Auguri a Raffaella Fico: la showgirl infiamma il web con foto in intimo

Tanti auguri di buon compleanno a Raffaella Fico che oggi compie 33 anni. Sono tanti i messaggi di auguri che in queste ore le stanno arrivando sui social, ma ad attirare l’attenzione sono alcune foto condivise ieri in una storia Instagram. La Fico, incurante del freddo, ha infiammato il web con delle foto mozzafiato che la ritraggono durante uno shooting a Milano.

Gli scatti sensuali hanno incantato i followers che non si sono risparmiati nel fare complimenti. Intanto, questo sarà un compleanno da single per la Fico che potrebbe festeggiare con solo l’abbraccio caloroso della figlia Pia. Per il resto, la Fico sembra decisamente concentrata sul lavoro.