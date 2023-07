Corteo per Raffaele, morto sul lavoro. Il padre: "Gli hanno tolto un sogno"

Ad Afragola almeno 500 persone in corteo per chiedere giustizia per il giovane deceduto per un incidente nella ditta in cui lavorava

"Gli hanno tolto un sogno, il suo sogno si è spezzato". Antonio Vergara non riesce a trattenere il piano a dirotto per la scomparsa del figlio Raffaele, 20 anni, morto il 19 luglio per un incidente sul lavoro. Il sogno di cui parla Antonio è quello del calcio. Raffaele giocava nell'Afragolese con il numero 7 e, racconta con orgoglio il papà, "...aveva rifiutato offerte importanti per restare qui. Ringrazio tutte le persone venute oggi. Io sono distrutto, la vita non è più la stessa".

Raffaele era amato. Tanto da riunire tre comunità per il corteo in sua memoria: Crispano, dove viveva; Afragola, dove giocava; e Frattamaggiore, dove lavorava ed è morto. Oltre 500 persone, quasi tutte con la maglia numero 7, si sono presentate in piazza Municipio, ad Afragola, per una marcia che non è stata solo commemorativa. "Noi vogliamo giustizia. Abbiamo fiducia nello Stato" dichiarano i genitori del ragazzo. Ed è questo che chiede anche la piazza: verità e giustizia su quanto accaduto a Raffaele. Il corteo è stato voluto dal Collettivo Brunelleschi, ha attraversato il centro città e si è fermato in piazza Gianturco.

Oggi, lunedì 24 luglio, si è tenuta l'autopsia: "Non possiamo dire molto - ha spiegato l'avvocato Paolo Granato - Dobbiamo attendere 90 giorni per i risultati. Abbiamo nominato un nostro perito e siamo fiduciosi sull'operato dei carabinieri e della magistratura, perché Raffaele merita giustizia. L'ipotesi di reato è omicidio colposo". Il funerale sarà tenuto dal vescovo Angelo Spinillo e si terrà mercoledì 26 luglio alle 16 nella Parrocchia di San Gregorio Magno. Domani, martedì, ci sarà una fiaccolata con partenza alle 20 dalla chiesa.

Raffaele Vergara lavorava per la Delifood, azienda di prodotti alimentari. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri sarebbe morto incastrato in un macchinario. "Non chiamatele morti bianche - ha urlato qualcuno dal palco di piazza Gianturco - Qui ci sono responsabilità che vanno trovate". L'autopsia svelerà molto, se non tutto, sulla dinamica di quanto accaduto.