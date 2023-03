Raffaele in coma dopo un tragico incidente: la città si raccoglie in preghiera

C'è apprensione, ad Afragola, per la vita di Raffaele Corleone, 19 anni, in coma dopo l’incidente che pochi giorni fa ha provocato la morte di Claudio De Rosa, 17 anni, e Ferdinando Iaquino, 22. La cittè prega per il giovane che attualmente è ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Raffaele era con Claudio e Ferdinando quando l'utilitaria su cui viaggiavano ha sbandato e si è schiantata a folle velocità contro un muro in via San Marco. Immediato l'intervento dei soccorsi, ma purtroppo per Claudio e Nando non c’è stato niente da fare. Raffaele, invece, è stato trasportato in gravi condizioni presso l'ospedale partenopeo dove lotta tra la vita e la morte.

Questa sera, alle 20, si terrà una fiaccolata che partirà dalla Basilica di Sant’Antonio. Amici e parenti voglio ricordare i due giovani tragicamente scomparsi, ma vogliono anche pregare - insieme a tutta la cittadinanza - per le sorti di Raffaele.