Malore in vacanza per Raffaele Cantone, trasferito al Cardarelli

Raffaele Cantone è ricoverato in ospedale al Cardarelli per una serie di accertamenti: aveva accusato un lieve malore mentre era in vacanza con la famiglia.

L'ex presidente dell'Anac e attuale procuratore di Perugia si trovava al Circeo, quando martedì sera si è sentito poco bene.

Prima si è sottoposto ad una serie di controlli all'ospedale di Fondi, poi il magistrato è stato trasferito al Cardarelli di Napoli per ulteriori accertamenti.

Secondo quanto si apprende sono stati esclusi problemi ischemici. Dovrebbe essere dimesso dall'ospedale già nella giornata di oggi: chi ha avuto modo di parlare con lui sottolinea che sta bene.