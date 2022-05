Racket Clan Mallardo, scarcerato "Enzuccio o' Toro"

E' stao scarcerato Vincnzo Strino, 54enne di Giugliano, che era stato condannato per racket nell'orbita del clan Mallardo. Dopo essere stato destinatario nei giorni scorsi di un provvedimento definitivo emesso dalla procura generale presso la corte di appello di Napoli, è stata accolta l’istanza dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord per la liberazione anticipata di "Enzuccio o Toro" nonostante la condanna con l’aggravante mafiosa. Strino era stato condannato alla pena di 2 anni ed 8 mesi di reclusione per estorsione aggravata dall’articolo 7 ed era stato dapprima detenuto presso le case circondariali di Secondigliano e Vicenza, per poi essere relegato agli arresti domiciliari in Giugliano in Campania.

Insieme ad un complice, F. D., anche lui condannato, era accusato del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, messa in atto tra la fine dello scorso agosto 2019 e gli inizi di settembre a carico di un imprenditore di Giugliano, titolare di una attività commerciale interessata da lavori di ristrutturazione, nello specifico un rimessaggio per caravan e barche. L’indagine era stata condotta dalla direzione distrettuale antimafia in persona del Pubblico Ministero Antonella Serio.