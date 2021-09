Mariano muore a soli 32 anni, la moglie: "Aiutate me e le mie bambine”

Resta vedova a soli 28 anni e con due gemelline di un anno da mantenere. Questa è la triste storia di Valeria Izzo che lo scorso aprile ha perso, in un tragico incidente, il marito Mariano di 32 anni. I due, marito e moglie, sognavano una vita diversa per loro e le loro piccoline, ma il destino gli ha giocato un brutto scherzo.

Mariano e Valeria sognavano di aprire un wine bar a San Giorgio a Cremano, ma prima il Covid (con il 32enne che viene licenziato) e poi la scomparsa prematura dello stesso Mariano fanno crollare il mondo addosso alla giovane mamma.

Ed è proprio per questo che Valeria ha trovato il coraggio di chiedere aiuto per sé e le sue figlie. La 28enne ha lanciato una raccolta fondi (clicca qui per partecipare), raccontando nel dettaglio la sua commovente storia. In tanti già hanno donato e Valeria spera che l’obiettivo venga presto raggiunto, per tornare a sperare nel futuro, soprattutto delle sue bimbe.

Questo l’appello di Valeria: “Chiedo un aiuto per me, le mie bambine e per Mariano che ha sempre combattuto nella vita, non si è arreso mai a nulla, solo alla morte che l’ha portato via a soli 32 anni. Non abbiamo mai chiesto aiuto, ma oggi devo farlo per le nostre figlie. Posso solo sperare nell’aiuto delle persone e ringrazio fin da ora chi ci sosterrà in questa iniziativa”.