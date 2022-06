Rubato il furgone di CasArcobaleno a Scampia: partita una raccolta fondi

“Per alcuni una semplice scatola di latta con quattro ruote, per noi è il principio di molte attività”. L’associazione Occhi Aperti-CasArcobaleno, da sempre impegnata a offrire un’alternativa sana e creativa ai giovani di Scampia, denuncia il furto del furgoncino.Su GoFundMe è stata però lanciata da alcuni amici dell’associazione, che si definiscono “lasalliani e non”, una raccolta fondi su GoFundMe.

“Il nostro amato furgoncino - si legge sulla pagina di Occhi Aperti-CasArcobaleno - ci permetteva di raccattare ogni giorno i ragazzi del quartiere e trasportarli alla Scuola di Seconda Opportunità #IoValgo; di far vivere ai ragazzi del quartiere splendide avventure in giro per la città consentendoci di mostrare loro realtà diverse da quelle che sono abituati ad osservare”.

“Di raccogliere - scrivono - beni di prima necessità per gli indigenti o in caso di emergenze. Consentiva - proseguono - ai nostri volontari di raggiungere il campo rom di Giugliano per concedere ai bambini qualche ora di spensieratezza e divertimento”.