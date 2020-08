L'impennata in quattro sul motorino: il video sulle note del neomelodico (VIDEO)

Un video sta provocando lo sdegno di tanti utenti dei social in queste ore. Si tratta delle immagini che ritraggono quattro giovanissimi a bordo di uno scooter impegnati in un'impennata pericolosa al centro di una strada. Le immagini sono state postate sui social e hanno immediatamente fatto il giro dei profili. La colonna sonora della bravata, fanno notare alcuni utenti, è una canzone di Nico Pandetta, il neomelodico noto per i suoi pezzi che parlavano di camorra.

A far notare l'accaduto è stato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha raccolto la segnalazione di un utente della sua pagina e ha pubblicato il video inviatogli. Dalle immagini non si capisce dove siano state girate e da dove provengano i giovani. Le uniche cose chiare sono la pericolosità del gesto che stanno facendo e la loro giovane età.